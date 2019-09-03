Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Bence fazla abartmamak lazım

Son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanmasıyla gençlerin de beğenisini kazanan Vedat Milor, son zamanlarda gündemde olan Radamel Falcao hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

" BENCE FAZLA ABARTMAMAK LAZIM "

Milor attığı twette: "Falcao için herhalde bir yüz tane mesaj ve yorum gelmiştir dünden beri. Bence fazla abartmamak lazım. Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor. Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var" yorumunda bulundu.