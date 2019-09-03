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  3. Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Bence fazla abartmamak lazım

Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Bence fazla abartmamak lazım

Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Bence fazla abartmamak lazım

Ünlü gurme Vedat Milor, Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao hakkında Twitter hesabı üzerinden yorumda bulundu. Milor, "Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor" dedi.

Son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanmasıyla gençlerin de beğenisini kazanan Vedat Milor, son zamanlarda gündemde olan Radamel Falcao hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

" BENCE FAZLA ABARTMAMAK LAZIM "

Milor attığı twette: "Falcao için herhalde bir yüz tane mesaj ve yorum gelmiştir dünden beri. Bence fazla abartmamak lazım. Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor. Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var" yorumunda bulundu.

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