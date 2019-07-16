Vedat Milor'dan 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna beklenmedik cevap!
Vedat Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım." diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Milor, 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' soruna beklenmedik bir cevap verdi.
Vedat Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi. Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.