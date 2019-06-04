04 Haziran 2019 Salı 10:12 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 10:12
Vedat Milor Twitter'dan sitem etti: Programım patronun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı
Lezzet uzmanı Vedat Milor bir takipçisinin programınız neden kaldırıldı sorusunu sosyal medyadan bu sözlerle yanıtladı
Lezzet uzmanı Vedat Milor'a sosyal medya hesabından bir takipçisi programının neden kaldırıldığını sordu.
Milor, takipçisine şu yanıtı verdi: Takipçim TV programımın neden sonlandırıldığını sormuş... Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı.
Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı.