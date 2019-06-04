Vedat Milor Twitter'dan sitem etti: Programım patronun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı

Lezzet uzmanı Vedat Milor'a sosyal medya hesabından bir takipçisi programının neden kaldırıldığını sordu.

Milor, takipçisine şu yanıtı verdi: Takipçim TV programımın neden sonlandırıldığını sormuş... Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı.

Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı.