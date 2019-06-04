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  • Vedat Milor Twitter'dan sitem etti: Programım patronun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı
04 Haziran 2019 Salı 10:12 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 10:12

Vedat Milor Twitter'dan sitem etti: Programım patronun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı

Vedat Milor Twitter'dan sitem etti: Programım patronun restoranlarını eleştirdiğim için sonlandırıldı

Lezzet uzmanı Vedat Milor bir takipçisinin programınız neden kaldırıldı sorusunu sosyal medyadan bu sözlerle yanıtladı

Lezzet uzmanı Vedat Milor'a sosyal medya hesabından bir takipçisi programının neden kaldırıldığını sordu.
Milor, takipçisine şu yanıtı verdi: Takipçim TV programımın neden sonlandırıldığını sormuş... Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı.

Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı. 

 

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