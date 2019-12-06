Vedat Milor takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı! 'Parası için evlendim'

Twitter ve Instagram'ı aktif olarak kullanan ve takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündem olan ünlü gurme Vedat Milor, yine bombayı patlattı. Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü gurme fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü.

'SANKİ MANTIK EVLİLİĞİ GİBİ DURUYOR'

İşte olanlar bu paylaşımdan sonra oldu. Fotoğrafına altına bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Milor da takipçisine jet hızıyla yanıt verdi: Parası için evlendim.

Vedat Milor'un takipçisine gülerek verdiği yanıt takipçileri tarafından çok beğenildi.