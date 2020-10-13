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  • Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ı ilk kez paylaştı
13 Ekim 2020 Salı 12:26 | Son Güncelleme:

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ı ilk kez paylaştı

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ı ilk kez paylaştı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Vedat Milor, ilk kez kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını paylaştı.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Vedat Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı. Ünlü gurmenin paylaşımına yorum yağdı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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