Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ı ilk kez paylaştı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Vedat Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı. Ünlü gurmenin paylaşımına yorum yağdı.