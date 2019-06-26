Ve Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşandı

Özcan Deniz, 8 Mart 2018 tarihinde evlendiği, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle önce çekişmeli boşanma davası açmıştı. Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre eşinin çocuğuna karşı annelik görevini yerine getirmediğini dilekçesinde belirten Özcan Deniz, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

Dava dilekçesinde Feyza Aktan’ın evlilik birliğinin içerisindeki sorumluluklarını da yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, 1 yaşındaki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istemişti. Ancak Özcan Deniz’in Feyza Aktan’a karşı çekişmeli olarak açtığı dava, anlaşmalıya döndü.



5 DAKİKA ODADA BEKLEDİLER

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi taraflar basına görünmemek için yaklaşık 5 dakikada bir odada beklediler. Duruşmanın başladığının taraflara haber verilmesi üzerine Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti yoğun güvenlik önlemleri altında saat 15.00'da duruşma salonuna geçtiler. Basına kapalı olarak yapılan duruşma 15 dakika sürdü. Çiftin boşanma davası devam ederken, adliye güvenliği de duruşma bitinceye kadar duruşma salonunun çevresinde bekledi.

ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN’A SARILDI

Duruşma bitiminde duruşma salonunu önce Özcan Deniz terk etti. Ardından Feyza Aktan duruşma salonundan çıktı. Özcan Deniz oldukça üzgün olduğu görülen Feyza Aktan’a sarılırken birbirleriyle konuşmadılar. Bu arada basın mensuplarının “boşandınız mı?” sorusunu da cevapsız bırakan taraflar asansörle otoparka inerek adliyeden ayrıldılar.

ORTAK VELAYET

Güvenlik görevlileri, görüntü almak isteyen basın mensuplarının görüntü almalarına engel oldular. Tarafların anlaşmalı olarak boşandığı, 1 yaşındaki çocuğun üstün yararı için mahkemenin, anlaşmalı boşanma protokolüne göre ortak velayet düzenlemesi yaptığı öğrenildi. Tarafların birbirlerinden tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı ise dosyada yayın yasağı olması nedeniyle öğrenilemedi.