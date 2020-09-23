Vatanım Sensin'in unutulmaz ismi Baki Davrak, Çukur'a geliyor!

Vatanım Sensin’in unutulmaz ismi Baki Davrak, Çukur dizisine geliyor. Yeni dönemde birçok transfer yapan Çukur dizisinin yeni bölümlerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dengelerin bir anda değiştiği dizide, yeni bölümlerde bir isim daha dikkat çekecek.

BAKİ DAVRAK, ÇUKUR'A GELİYOR!



Vatanım Sensin dizisinde Vasili rolünü canlandıran Baki Davrak, Çukur'a geliyor. Baki Davrak’ın yeni sezonun 4. bölümünde diziye dahil olacağı bilgisini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından verdi. Davrak, Ogeday karakterini oynayacak.

BAKİ DAVRAK KİMDİR?

Almanya'da yaşamakta olan Davrak, başrol oynadığı Lola + Bilidikid ve Yaşamın Kıyısında filmleriyle tanınır.

Kutluğ Ataman'ın 1997 yapımı filmi Lola + Bilidikid'de Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin eşcinsel olan en küçük oğlu Murat'ı canlandırdı. 2006 yılında Harald Bergmann’nın Brinkmanns Zorn filminde rol aldı. Willem Droste’nin Past by Night, Ulli Schüppel’nin Planet Alex ve 1999 Berlin Film Festivalinde büyük ilgi gören Thomas Arslan’nın Dealer’ı, oynadığı filmlerdendir.