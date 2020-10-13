Vatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum'dan Miray Daner'e görülmemiş övgü

Boran Kuzum ve Miray Daner ikilisi Vatanım Sensin dizisinde gündeme gelmişti. İkili yeni proje Saygı dizisinde de bir kez daha buluştular. İkilinin performansları büyük bir heyecanla bekleniyor. Nejat İşler ile birlikte başrolde bulunan ikili, 27 Ekim’den itibaren BluTV’de Saygı dizisiyle rüzgar estirecek.

Boran Kuzum, çekimlerden özel anların fotoğraflarını yayınladı. Miray Daner’e hitaben de kısa bir mesaj yayınlayan oyuncu, ona olan saygısını dile getirdi.

Boran Kuzum, “Yol arkadaşım” diye seslendiği Miray Daner için güzel ifadeler kullandı.

İşte Boran Kuzum’un övgü dolu sözleri:

Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim.

Miray Daner’in projede canlandıracağı ‘Helen’ karakterinin hikayesi izleyenlere bir yandan her gün yaşanan acı olayları hatırlatırken, bir yandan da karakterin çıkacağı adalet arayışı yolculuğuna tanıklık ettirecek.