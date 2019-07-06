'Vatanım Sensin' dizisinden Kubilay Aka ile Miray Daner'den aşk dolu sözler
Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandıran Miray Daner ve Ali Kemal karakterini canlandıran Kübilay Aka dizide tanışıp sevgili olmuşlardı. Kubilay Aka, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, “Gözlerim maviyi sen o gün gülümsediğinde sevdi” sözlerini ekledi.
Kubilay Aka, Instagram hesabından sevgilisi Miray Daner’le paylaştığı fotoğrafın altına, “Gözlerim maviyi sen o gün gülümsediğinde sevdi” sözlerini ekledi. Miray Daner de fotoğrafın altına “Çünkü gözlerim en içten sana gülümsedi” cevabını verdi.