'Vatanım Sensin' dizisinden Kubilay Aka ile Miray Daner'den aşk dolu sözler

Kubilay Aka, Instagram hesabından sevgilisi Miray Daner’le paylaştığı fotoğrafın altına, “Gözlerim maviyi sen o gün gülümsediğinde sevdi” sözlerini ekledi. Miray Daner de fotoğrafın altına “Çünkü gözlerim en içten sana gülümsedi” cevabını verdi.