Vartolu Sadettin Çukur'a dönecek mi derken, Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisinde ortaya çıktı!

Vartolu Sadettin'in Çukur'da olmadığı bu süreçte tüm Çukur hayranları oyuncuya sosyal medyadan ”Artık dön Çukur’a” çağrısını yaparken, oyuncunun bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Vartolu Saadettin karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir yeni bir proje peşinde.

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun’un da aralarında bulunduğu isimlerle yeni bir dizinin heyecanını takipçileri ile paylaştı. Tam olarak detayları netleşmese de ‘Konuşma’ etiketiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.

Temmuz ayında oğlu Marsel’in dünyaya gelmesinden sonra diziden biraz zaman isteyen Erkan Kolçak Köstendil, bu arada bir Youtube projesiyle de ilgileniyor. Oyuncu, Çukur’un hikayesinden bir süre için uzaklaştı ama bir başka sürprizle hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu, daha önce de Bülent Şakrak ile birlikte pandemi döneminde hazırladığı mini dizi “Pes Artık” ile youtube’da yerini almıştı. Bu kez bir Konuşma isimli mini bir dizide oynadı. Dizinin fragmanını instagram hesabından paylaşan Köstendil, aynı zamanda etiketlediği isimlerle de dizide kimlerin oynadığını ortaya koydu.

Kendisi ile birlikte Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra başka bir projede yer almayan Aslıhan Gürbüz’ün yanı sıra Cansu Tosun, Okan Yalabık’ın da adı geçiyor.

#KONUŞMA

20 Aralık Pazar gecesi 23:45’ten itibaren tüm bölümleriyle MiniDizi Channel You-Tube’da

Kumbarafilm Present

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