Vartolu Çukur'a geri mi dönüyor? O sahnedeki duvar yazısı gerçeği ortaya çıkardı!

Televizyon ekranlarının aksiyonu bol dizisi Çukur pazartesi akşamları Show Tv’de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim karakterinin diziden ayrılması izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bir başka sevilen karakter Vartolu’nun uzun süredir diziden uzak kalması akıllardaki soru işaretlerini artırdı.



VARTOLU ÇUKUR’A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Erkan Koçak Köstendil temmuz ayında çocuğu dünyaya gelmesi nedeniyle diziden bir süre izin istemişti. Dizide Yamaç tarafından Afganistan’a gönderilen Vartolu’nun Çukur’dan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Çukur’un 4 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde Vartolu ile ilgili duvar yazısı önemli bir ipucu verdi. Duvar yazısında “Spoyler Vartolu yakında sahalarda” ifadesi kullanıldı. Bu yazı Vartolu’nun diziye geri döneceği kesinleşti şeklinde yorumlandı.