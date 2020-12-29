Vahide Perçin ve Uğur Güneş'ten sonra bir ayrılık daha! Bir Zamanlar Çukurova'da yaprak dökümü devam ediyor

Atv ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ardı arkası kesilmeyen ayrılıklarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak dizinin başrol oyuncularından Vahide Perçin “Hünkar Yaman” karakterinin ölümüyle diziden ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci bir ayrılık yaşanmış ve bir başka başrol oyuncusu Uğur Güneş diziye veda etmişti. Çukurova'dan 3. bir oyuncunun daha ayrılacağı öğrenildi.

Çukurova’da geçtiğimiz hafta bir ayrılık daha yaşanmış, Yılmaz karakterine hayat veren başrol oyuncusu Uğur Güneş de izleyicilere veda etmişti. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3. bir ayrılık daha yaşanacak. Dizide “Behice” karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümünde ekranlara veda edecek. Behice’nin çevirdiği tüm dolaplar ortaya çıkacak.