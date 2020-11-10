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  • Vahide Gördüm saçlarını kısacık kestirince korkutmuştu... Açıklık getirdi!
10 Kasım 2020 Salı 13:10 | Son Güncelleme:

Vahide Gördüm saçlarını kısacık kestirince korkutmuştu... Açıklık getirdi!

Vahide Gördüm saçlarını kısacık kestirince korkutmuştu... Açıklık getirdi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden usta oyuncu Vahide Perçin, Etiler'de eski eşi Altan Gördüm'le objektiflere takıldı.

Vahide Perçin ve Altan Gördüm, maskelerini neden ellerinde taşıdıkları sorulunca, “Biz bu konuda dikkatliyiz. Öğrenciler hakkında hızlı hızlı konuşurken nefessiz kaldık, açık havadayız diye çıkardık” yanıtını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren 55 yaşındaki oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir açıklama yaptı: "Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın."

Vahide Perçin, korana virüs pandemisi nedeniyle setlere ara verdiğini de söyledi.

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