Uzun yıllar Arka Sokaklar'da oynadı... Filiz Taçbaş Çukur dizisine transfer oldu!

Filiz Taçbaş Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur’a transfer oldu. Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın eşi Ayla karakteriyle uzun yıllar boyu ekran karşısına çıkan Taçbaş en son Vuslat dizisinde Zehra olarak ekrana gelmişti. Başarılı oyuncu şimdi de Çukur dizisinde hayranları ile buluşacak.



Setten fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncunun, nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.

Filiz Taçbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çukur dizisi ile setlere dönmenin heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. İzmir Foça’dan, “Çukur “için döndüm” açıklamasında bulundu.