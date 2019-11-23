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  3. Uzun süredir küslerdi... Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!

Uzun süredir küslerdi... Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!

Uzun süredir küslerdi... Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil böyle barıştı!

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil, uzun süredir birbirlerine küstü.

İkilinin dostluğunun bitmesinde Ovalı’nın futbolcu eşi Caner Erkin’in etkili olduğu söylenmişti. İki eski dost yıllar sonra barıştı. Barışmanın şerefine Köstendil, Ovalı’nın evine gitti. Erkin çiftinin minik kızları Mihran Ela’yla vakit geçirdi.

Erkan Kolçak Köstendil, Şükran Ovalı’yla barışmanın şerefine çiftin minik kızları Mihran Ela’yı ziyaret etti. 


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