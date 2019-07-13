Uzman onbaşı gasp çetesi kurmuş

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Sultangazi’de 9 Temmuz akşamı bir marketten 2 bin 320 lira gasp edildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gaspçıların kullandığı aracı tespit eden ekipler, 12 saat sonra Emrah E., (24) Mehmet Furkan Ş., (22) Orhan K. (22) ve Gürkan K. (22) adlı 4 zanlıyı yakaladı. Sorguda Gürkan K.’nın uzman onbaşı olduğu belirlendi.

Sabıkası kabarık

Şüphelilerden uzman onbaşı Gürkan K. ve Orhan K.’nın Sultangazi’deki iki marketle Gaziosmanpaşa’da da bir akaryakıt istasyonunu soydukları ortaya çıktı. Orhan K.’nın yağma ve hırsızlık olaylarından suç kaydı bulunurken, Gürkan K.’nın da uyuşturucu madde bulundurmakla kasten yaralama-hakaret suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emrah E., Mehmet Furkan Ş., Orhan K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, uzman onbaşı Gürkan K. ise tutuklandı.