Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimlerdir?

Uzaydan Gelen Fırtına bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alıyor. Dean Devlin ve Paul Guyot'un senaryosunu yazdığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi 2017 yılında vizyona girmişti.

UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU NEDİR?

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI