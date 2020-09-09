09 Eylül 2020 Çarşamba 13:57 | Son Güncelleme:
Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimlerdir?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Saat 20.00'da seyirci ile buluşacak olan film, 2017 yılında vizyona girmişti. Aksiyon ve bilim kurgu seven izleyicilerden tam not alacak olan Uzaydan Gelen Fırtına filminin senaryosunu Dean Devlin ve Paul Guyot kaleme aldı. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alıyor.
Uzaydan Gelen Fırtına bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alıyor. Dean Devlin ve Paul Guyot'un senaryosunu yazdığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi 2017 yılında vizyona girmişti.
UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU NEDİR?
Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.
UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI
- Gerard Butler
- Jim Sturgess
- Abbie Cornish
- Ed Harris
- Andy García
- Richard Schiff
- Alexandra Maria Lara