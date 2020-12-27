Uzaklaştırma kararına uzatma yok... Kaya Çilingiroğlu'nun bir garip anahtar davası

Kaya Çilingiroğlu’nun İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre olay, 5 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre; Çilingiroğlu’nun Etiler’deki evine daha önceden tanıdığı İlknur A. adlı kadın geldi. İlknur A., Çilingiroğlu’nun kapıyı açmaması üzerine geri gitti. Bir süre sonra bulunduğu ikametten ayrılan Kaya Çilingiroğlu’nu annesi Gülümser Hanım aradı.

ANNESİ ÇIKINCA KAÇTIM



Gülümser Hanım oğluna, bir kadının geldiğini, anahtarı kapının üzerinde unuttuğu için kadının anahtarı da alıp konuttan uzaklaştığını iletti. Bunun üzerine Çilingir-oğlu, İlknur A.’dan şikayetçi oldu. Ve 1 ay tedbir kararı aldırdı. İlknur A. ise ifadesinde Çilingiroğlu’nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip “Anahtarın benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım. Evde Kaya yerine annesini görünce anahtarı düşünmeden alıp kaçtım” dedi. 1 aylık tedbir süresinin geçmesi üzerine yeniden mahkemeye başvuran Çilingiroğlu’nun bu talebi ise reddedildi.