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  3. Uyarıdan sonra Zehra sessiz

Uyarıdan sonra Zehra sessiz

Uyarıdan sonra Zehra sessiz

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla önceki akşam Etiler’deydi.

Bir mekanda baş başa akşam yemeği yiyen çiftin keyfi yerindeydi. Çıkışta muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan Zehra, sevgilinin son model lüks arabasına geçerek hızla Etiler’den uzaklaştı. Zehra'nın bu sessizliğinin sebebinin babası Kaya Çilingiroğlu'nun 'Özel hayatınla gündeme gelmeni istemiyorum' şeklindeki uyarısı olduğu iddia edildi.

 

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