Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy: Oyunculuğu şöhret üzerine kurmadım

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy, YouTube hesabında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Dizide rol aldığı için gururlu olduğunu ifade eden oyuncu, dev bir platonun içinde olduklarını söyledi. Seyircilerden gelen tepkiler sorulan Gülsoy, ‘’Sencer senin oğlun’, ‘Baş Ulu ölmedi Sultanım’ gibi komik tepkiler alıyorum. İzleyenimiz de çok. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizim için gurur verici’’ dedi.



Oyuncu, ‘Ünlü olmanın getir ve götürüleri sizin için neler oldu?’ sorusuna "Benim için çok fazla götürüsü olmadı. Çünkü mesleğimi şan ve şöhret üzerine kurmadım. Sadece elimden geldiğince iyi bir şekilde oyunculuğu yapmaya çalıştım. Dolayısıyla şöhret ve ünle işim olmadı’’ sözlerini de ekledi.