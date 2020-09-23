Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, aylardır hummalı bir şekilde yeni dizisine çalışıyor. Zira dönem dizisi olan TRT’nin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un dizideki hali şaşırtacak. Selçuklu Devleti dönemini anlatan dizide hem taht mücadelesi ekrana gelecek hem de Haşhaşiler ile olan büyük savaşa değinilecek.

Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncu bu kez makyaj yapılırken çekilen bir fotoğrafını instagram’dan paylaştı.

Dizide Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ın vefatıyla tahta geçen Melikşah Sultanın Kıpçaklardan Karahanlılara, Türkmenlerden Yörüklere halkı birleştirerek devleti yücelten çabaları, bu mücadele yıllarında Nizamülmülk gibi devlete sadık bilge yöneticilerin ve Sencer gibi adeta sadakat için yaratılmış yiğitlerin mücadelesi işleniyor.

Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, NikXhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.



