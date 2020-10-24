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  • ‘Uyanış Büyük Selçuklu'nun kostümlerinde hattat imzası
24 Ekim 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:

‘Uyanış Büyük Selçuklu'nun kostümlerinde hattat imzası

‘Uyanış Büyük Selçuklu'nun kostümlerinde hattat imzası

Büyük Selçuklu dönemini anlatan ‘Uyanış'ta kullanılan kostümlerdeki desenler, tarihi yansıtabilmesi için hattatlar tarafından oluşturuluyor.

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi isimlerin rol aldığı ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ senaryosu kadar dönemi anlatan kıyafetleriyle de dikkat çekiyor. Yayımlandığı günden beri gerek savaş sahneleri, gerek oyuncuların performansıyla reyting listelerinde ilk sıraya yerleşen dizide kullanılan kostümlerde uzun uğraşlar sonunda ortaya çıktı. Makbule Mercan tarafından tasarlanan kostümler, 10’u aşkın atölyede hazırlanıyor.

DÖNEME UYGUN TAKILAR

Kostüm üzerinde bulunan işleme parçaları her bir döneme uygun olması için önemli hattatlar tarafından oluşturuluyor. Dizinin geçtiği Büyük Selçuklu döneminin birebir aynısının yaratılması için aylarca süren kostüm tasarımlarındaki takılar, doğal taşlarla özel ustalar tarafından tek tek imal edildi.

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