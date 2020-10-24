‘Uyanış Büyük Selçuklu'nun kostümlerinde hattat imzası

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi isimlerin rol aldığı ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ senaryosu kadar dönemi anlatan kıyafetleriyle de dikkat çekiyor. Yayımlandığı günden beri gerek savaş sahneleri, gerek oyuncuların performansıyla reyting listelerinde ilk sıraya yerleşen dizide kullanılan kostümlerde uzun uğraşlar sonunda ortaya çıktı. Makbule Mercan tarafından tasarlanan kostümler, 10’u aşkın atölyede hazırlanıyor.

DÖNEME UYGUN TAKILAR



Kostüm üzerinde bulunan işleme parçaları her bir döneme uygun olması için önemli hattatlar tarafından oluşturuluyor. Dizinin geçtiği Büyük Selçuklu döneminin birebir aynısının yaratılması için aylarca süren kostüm tasarımlarındaki takılar, doğal taşlarla özel ustalar tarafından tek tek imal edildi.