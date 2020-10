Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu sıkı çalışma içerisinde! Ok atma derslerine devam

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterini oynayan genç oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, hafta sonunu ok atma talimiyle geçirdi. Dizi yayınlanmadan önce uzun süre at binme, ok atma, kılıç kullanma gibi eğitimlerden geçen Tuğutlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, dizideki performansıyla nedeniyle çok sayıda olumlu yorumlar aldı.



Tuğutlu, dizinin kamera ardında ok atma alıştırmaları yaparken çekilen bir resmini Instagram sayfasından paylaştı.