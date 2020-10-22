Uyanış Büyük Selçuklu'dan "yok artık" dedirten 5. bölüm fragmanı! Heyecan dorukta...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Konuk oturuyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı...
Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı dizi kısa sürede reyting rekorları kırmayı başardı. Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alan dizinin yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Fragmanda Melikşah’ın Ahmed Sencer’e sapladığı ok izleyenleri şoke etti.
“Cümle alem bilsin ki Akdeniz’in kılıcı biziz!”#UyanışBüyükSelçuklu 5. bölüm ikinci tanıtım yayında.⚔️— Uyanış: Büyük Selçuklu (@UyanisSelcuklu) October 22, 2020
Yeni bölüm Pazartesi @trt1’de!�� pic.twitter.com/FaAg7ASOI2
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜMÜ HANGİ GÜN?
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi günleri izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 6. bölümü 26 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.