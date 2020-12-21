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  • Uyanış Büyük Selçuklu zikir sahnesi izleyiciden tam not aldı!
21 Aralık 2020 Pazartesi 15:29 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu zikir sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Uyanış Büyük Selçuklu zikir sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi zikir sahnesi ile büyük beğeni topladı. Dizinin 13. bölümünden Yusuf Hemedani Hazretleri ile Devran Zikri sahnesi izleyicilerle paylaşıldı. İşte tarihi karakterleri ve savaş sahneleriyle bu yılın en beğenilen yapımları arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu'da izleyicileri mest eden zikir sahnesi...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi zikir sahnesi ile izleyicilerinden tam not almayı başardı. Senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk’un kaleme aldığı, yönetmenliğinde Sedat İnci’nin oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını izleyiciye aktarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 13. bölümünden bir parça paylaşıldı. Yusuf Hemedani Hazretleri ile Devran Zikri sahnesi izleyicilerin takdirini topladı. İzleyicilerden bir tanesi “Ecdadımızı hissettiren, hatırlatan yapımlar, hep var olun” yorumunu yaparken bir başka izleyici ise “Allahı'm sana şükürler olsun böyle bir dizi bekliyorduk” cümlelerine yer verdi. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin büyük beğeni toplayan zikir sahnesi...

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