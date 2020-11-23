Uyanış: Büyük Selçuklu Yorgos Sencer'e tuzak kuruyor! Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarımda yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu dizinin senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk kaleme alıyor. Son bölümde Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı ve 9. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır.

Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir. Seferiye’den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.