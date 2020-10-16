Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası: Ekin Koç'un parmağı kırıldı

TRT'nin yeni fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.

Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Ekin Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.