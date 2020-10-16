16 Ekim 2020 Cuma 16:04 | Son Güncelleme:
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kılıç kazası: Ekin Koç'un parmağı kırıldı
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde 'Ahmet Sencer' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesiyle kırıldı. Ekin Koç, hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç'un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.
TRT'nin yeni fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.
Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Ekin Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.
Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.