Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu kim kimdir?

Ekranların yeni soluklu dizisi Uyanış Büyük Selçuklu pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanıyor. Saat 20.00'da izleyici ile buluşan dizinin yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ile göz doldururken, canladırılan roller Selçuklu döneminin başarıyla yansıtılmasını sağlıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI VE ROLLERİ

BUĞRA GÜLSOY - MELİKŞAH

Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

EKİN KOÇ - SENCER

Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!

HATİCE ŞENDİL - TERKEN HATUN

Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli saray günlerinin tehlikeli kadını.

MEHMET ÖZGÜR - NİZAMÜLMÜLK

İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hace’si ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklu’nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.

SEVDA ERGİNCİ - TURNA HATUN

Güzelliği dillere destan, şifacılığı ile bedenleri, güzel huyu ile gönülleri mest eden Türkmen kızı. Sencer’in hayatının aşkı.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU - ELÇİN HATUN

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı Elçin, Selçuklu sarayını karıştıracak zekaya ve cesarete sahip güzelliği ile başları döndüren savaşçı asil Türkmen kızı.

GÜRKAN UYGUN - HASAN SABBAH

O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücü ile kaleleri teslim alan, fedaileri ile sokaklara korku salan Selçukluyu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi; Hasan Sabbah.

BÜLENT ALKIŞ - ÖMER HAYYAM