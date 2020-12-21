Mehmet Özgür'ün hayat verdiği Nizamülmülk karakterinin akıbeti merek edilen konularda olmaya devam ediyor. TRT 1'de bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin fragmanını Nizamülmülk'ün sahnesi izleyenlerin akıllarında soru işareti bıraktı. Reytingleri bol dizi Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk ölecek mi? Nizamülmülk kimdir, gerçekte nasıl ve ne zaman öldü?

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR, GERÇEKTE NASIL VEFAT ETTİ?

Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran’ın, Horasan’da Tus şehrinde doğmuştur.

Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti’nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059’da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.

1063’ten itibaren Selçuklular devletinde Alparslan’ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti’ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur.

Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin Nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi’ye çok hürmet ederdi. Ancak 1092 yılında bir haşhaşi tarafından şehit edilmiştir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NİZAMÜLMÜLK ÖLECEK Mİ?

Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk akıbeti bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm sonrası açığa çıkacak.