Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu fragmanı yayında

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tanıtımları ile adından söz ettiriyor. İddialı oyuncu kadrosu yeni sezona hazırlanan dizi Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ilk bölümü 28 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU TANITIM FRAGMANI





BİR BÖLÜMÜ 60 GÜNDE ÇEKİLDİ

Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin çekimleri için adeta yeni bir şehir inşa edildi. Sultan Melikşah’ın hayat hikayesinin anlatılacağı tarihi dizide, o dönemi anlatabilmek için 7 bin 500 metrekarelik alanda set kuruldu. Büyük bir prodüksiyonla tamamlanan dizinin arka planında şu detaylar öne çıktı:

• Dizinin birinci bölümü; 150 kişilik teknik ekip, 50 kişilik oyuncu kadrosu, 3 bine yakın yardımcı oyuncu ile kurulan platoda ve farklı lokasyonlarda 60 günde bitti.

• Özel olarak hazırlanan plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; açık platoya Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

• Döneme ait 3 bin adet aksesuvar ve 5 bin parçalık kostümler yapıldı

• Aksiyon, at binme, kılıç eğitimleri Hollywood’da koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts tarafından verildi.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.