Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu fragmanı yayında
Yeni dizi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alıyor. Diziyi heyecanla bekleyenler ilk bölümün ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu fragmanı..
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tanıtımları ile adından söz ettiriyor. İddialı oyuncu kadrosu yeni sezona hazırlanan dizi Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin ilk bölümü 28 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanacak.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU TANITIM FRAGMANI
BİR BÖLÜMÜ 60 GÜNDE ÇEKİLDİ
Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin çekimleri için adeta yeni bir şehir inşa edildi. Sultan Melikşah’ın hayat hikayesinin anlatılacağı tarihi dizide, o dönemi anlatabilmek için 7 bin 500 metrekarelik alanda set kuruldu. Büyük bir prodüksiyonla tamamlanan dizinin arka planında şu detaylar öne çıktı:
• Dizinin birinci bölümü; 150 kişilik teknik ekip, 50 kişilik oyuncu kadrosu, 3 bine yakın yardımcı oyuncu ile kurulan platoda ve farklı lokasyonlarda 60 günde bitti.
• Özel olarak hazırlanan plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; açık platoya Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.
• Döneme ait 3 bin adet aksesuvar ve 5 bin parçalık kostümler yapıldı
• Aksiyon, at binme, kılıç eğitimleri Hollywood’da koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts tarafından verildi.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.