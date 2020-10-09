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09 Ekim 2020 Cuma 09:55 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu fragmanıyla dikkat çekiyor!

Uyanış Büyük Selçuklu fragmanıyla dikkat çekiyor!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarının en başarılı yapımı olarak karşımıza çıkıyor. İlk iki bölümü reytingleriyle göz dolduran dizi, 12 Ekim Pazartesi akşamı bu sefer 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Uyanış Büyük Selçuklu fragmanıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekiyor. Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun karakterleri ile öne çıktığı yapım, hem dekorları hem aksesuarları hem de Selçuklu dönemini yansıtan detayları ile büyük beğeni topluyor.

Dövüş ve savaş sahnelerinin de profesyonel şekilde çekilmesi dizinin bir başka önemli artısı oldu. Ekin Koç ve Sevda Erginci’nin karşılıklı sahneleri de artıyor. Ahmet Sencer ile Turna’nın aşkı da yakında dizide yankılanacaktır.

Yönünü Bizans’a çevirecek olan Sultan Melikşah, Batıniler ile mücadelesinde neler yapacak, bu da merak ediliyor. Dizinin etkileyici fragmanı çok ilgi gördü. Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı yayında.


<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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