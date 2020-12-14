Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bakın izleyiciyi neye teşvik ediyor!

Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer almayı başardı. Pazartesi günleri TRT 1’de yayınlanan dizi tarihi yapısı ve savaş sahneleriyle hem gençlerin hem de tarih severlerin dikkatini çekiyor.



Dizinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy Melikşah'ı oynamanın gurur verici olduğunu söyledi. Dizinin ilk bölümlerindeki çekimlerde zorlandığını dile getiren Gülsoy "Çekimlere başlamadan çok önce hazırlıklarımızı yapmıştık gerçi ama atın üzerinde baltalarla, arkamızdan atlılar da geliyorken biraz stresli oldu diyebilirim. Neyse hiçbir aksilik olmadan bitirdik çok şükür." diye konuştu.

İZLEYİCİYİ ARAŞTIRMA YAPMAYA TEŞVİK EDİYOR

Buğra Gülsoy diziyi izleyenlerin tarihi dönemi araştırmaya başladığını söyleyerek: “Şu an aslında dizi sayesinde yeni nesil de tekrar Selçuklu dönemini araştırmaya başladı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük Selçuklu Devleti'nin vezirlerinden, siyaset bilimcisi ve "Siyasetname" kitabının yazarı "Nizamülmülk" karakterini canlandıran Mehmet Özgür, yaklaşık 15 yıl önce ata binmeyi öğrendiğini belirterek, aksiyonu yüksek zor sahnelerde bir aksilik yaşamadıklarını dile getirdi.

Özgür, tarihi öneme sahip bir dönemi anlatmanın sorumluluğunun farkında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dönem olarak, bugünkü modern üniversitelerin temelinin atıldığı, nizamiye medreselerin kurulduğu bir dönem. Buğra'nın da dediği gibi enteresan bir çağ aslında. Selçuklu'nun başlangıcı tam bir aydınlanma çağı. Dolayısıyla da hepimizin zaten hakim olduğu ve merak ettiği bir dönem. Hepimiz bu dönemi okuduk ve hep gıptayla baktık. Bugün de bize kısmet oldu, Nizamülmülk'ü canlandırıyoruz. Biz çok keyif alıyor, yapımın içerisinde olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz."