Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizi 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 8. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alan dizinin yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı.

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.