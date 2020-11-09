Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm özeti

Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı, bu akşam yayınlanan bölüm sonrası izleyiciler tarafından merak edildi. Heyecanlı ve etkileyici sahneleri ile Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de her pazartesi ekrana geliyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu konu alan dizi Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Batınilerin kirli yüzünü ortaya çıkaran eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?