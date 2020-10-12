Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 12 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 3. bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Tarihi yapısı ve savaş sahneleriyle soluksuz dakikalar yaşatan dizi Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alıyor.



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 12 Ekim Pazartesi günü yayınlanan 3. bölümünde Sultan Melikşah’ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer’i gizli bir yerde buluşturmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer‘in onlara karşı giriştiği operasyon onu zorlayacaktır. Sencer, Batınilerin Selçuklu’yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre etmeye çalışırken bir yandan da kalbini Turna Hatun’a açacak mıdır?

Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi’nin kapısını çalacaktır?

Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah’a yaklaşarak Terken’in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin’in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken’i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.

Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer’in Kınık Obası’ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer’i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu’da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah’ın, Kuvel Kalesi’yle ilgili yeni planları ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.