Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi büyük beğeni topladı! Senaryosu Serdar Özonalan’a ait olan, yönetmen koltuğunda Emre Konuk’un yer aldığı dizi Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm özeti ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Elçin’i Isfahan’a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu’daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülmüştür. Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu’yu “içeriden çökertmeye çalışırken”, diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır!

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk’e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah’ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?

Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.