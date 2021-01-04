Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyicilerin yakın takibine alındı. Ekranların başarılı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Konuk oturuyor. Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm özeti ve 16. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı.

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar.

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Bizans’la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi’ni topraklarına katacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.