Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı: Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı yayında mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı şimdiden arama yapılan konulardan oldu. Her pazartesi TRT 1'de yayınlanan dizide izleyenleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Hasan Sabbah'ın şeytani planı Selçuklu Devleti'ni nasıl etkileyeceği ekrana gelecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı yayında mı? Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı ve özeti.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?





Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.