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  • Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
28 Eylül 2020 Pazartesi 19:56 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 1. bölümü ile 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında başlıyor! Senaryosu Serdar Özonalan'a ait olan, yönetmen koltuğunda Emre Konuk'un yer aldığı dizi Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Konuk otururken senaryo Serdar Özonalan’a ait. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.

Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah’ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu’yu içten içe kemiriyorlardır.

Melikşah’ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır.

Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk’ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah’ın fedaisi olmayı başarır.

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

İzleyici karşısına çıkmaya gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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