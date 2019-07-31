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  3. Usta tiyatrocu Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları, ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç,seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti.

(DHA)

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