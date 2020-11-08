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08 Kasım 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Usta sanatçı Timur Selçuk'a gözyaşları içinde veda

Usta sanatçı Timur Selçuk'a gözyaşları içinde veda
- RECEP ASLAN

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Timur Selçuk (74), Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün hayatını kaybeden piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk (74), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde Selçuk’un eşi Handan Selçuk taziyeleri kabul etti.

SANATÇILARDAN BAĞIŞ

Hande Selçuk’un yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu görüldü. Cenaze namazına Selçuk’un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanat dünyasından sevenleri de katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle müzik camiasından çok fazla katılımın olmadığı cenazeye sanatçılar, hayır kurumlarına bağış yapıp, çelenk göndermeyi tercih etti.

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