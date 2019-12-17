Usta sanatçı Hale Akınlı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Hale Akınlı’nın ailesi ve dostları Aliye Uzunatağan, Ayşegül İşsever, Eraslan Sağlam, Nergis Çorakçı, Semah Tuğsel, Uğurtan Atakan, Orhan Hızlı, Suphi Tekniker, Aslan Altın, Engin Uludağ, Güzin Özyağcılar, Betül Arım, Ersin Sanver, Bora Seçkin, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Aslı Seçkin, Caner Çandarlı, Gürol Güngör, Hüseyin Köroğlu, Şevket Avşar, Yalçın Avşar, Bensu Orhunöz, Şenay Gürler, Goncagül Sunar’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının önemli isimleri katıldı.

Hale Akınlı'nın yakın arkadaşlarından Müjde Ar, "Bugün aramızdan ayrılan Hale Akınlı çok yakın arkadaşımdı, hayatta dik duran bir insandı, dik durduğu için de bakin cenazesi ne kadar kalabalık, herkesin sevdiği bir insandı, sanatında da çok başarılıydı" dedi.

Ayrıca Ar "Mehtap da akciğer kanseri tedavisi görüyor ama hastalığı iyileşme seyri gösteriyor, kemoterapi görmüyor, çok iyiye giden bir hastalığı var tedaviye yanıt veriyor, yakında yürümeye de başlayacak" ifadelerini de sözlerine ekledi.