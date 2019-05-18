Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Usta sanatçı Filiz Akın hayranlarını korkuttu

Usta sanatçı Filiz Akın hayranlarını korkuttu

Usta sanatçı Filiz Akın hayranlarını korkuttu

Usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü.

76 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü. Taburcu olduktan sonra hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşarak hayranlarına sağlık durumundan bahsetti. Akın, 'An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti.İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim.' dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
'Boşanan ünlüler topluma örnek olmalı'
Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Siz hiç kendini örümcek sanan bir kedi görünüz mü?

Kendini Örümcek Sanan Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deri fabrikasında şoke eden gizli oda

Ülkeyi sarsan görüntüler: F-16 çatıdan böyle girdi!