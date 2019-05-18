Usta sanatçı Filiz Akın hayranlarını korkuttu

76 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü. Taburcu olduktan sonra hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşarak hayranlarına sağlık durumundan bahsetti. Akın, 'An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil, endişelenecek bir şey yok. Sadece bağışıklık sistemimi güçlendirmek gerekti.İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim.' dedi.