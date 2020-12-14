Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti

78 yaşındaki Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden olan Erkut Taçkın, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Erkut Taçkın, 78 yaşında hayatını hayatını kaybetti. Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından Erkut Taçkın kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Erkut Taçkın kimdir? İşte yanıtı...

ERKUT TAÇKIN KİMDİR?

Erkut Taçkın, 7 Eylül 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Heybeliada'daki Heybeliada Deniz Lisesi'ne girdi. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi "Genç Denizciler" orkestrasına katılarak müzik hayatına başladı. İlk sahne deneyimini 14 Mart 1956 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Tıbbiyeliler Balosu'nda yaşadı.

Okul haricinde de çalmak isteyen grup bir süre sonra grubun ismini Erkan Gürsal'ın takma ismi olan Somer Soyata olarak değiştirdi. 1958 yılında kendilerini okuldan attırdılar ve en kısa zamanda askerlik hizmetini yaparak 1961 yılının sonunda Erkut Taçkın, Güngör Yücel ile askeriyeden ayrıldı ve Ankara'ya yerleşerek Durul Gence'nin yer aldığı SSS Sextet'e katıldı.

Erkut Taçkın, 1962 yılının yaz aylarında Almanya'ya işçi olarak gitmeye karar verdi. Grup, bu nedenle, son konserini de Ankara Koleji'nde verdi. Bu dönemde Münih'teki arkadaşlarının daveti ile aralarında Alman müzisyenlerin de bulunduğu "Black Points" adlı müzik grubuna katılıp 1966 yılına kadar Münih'te müzik yaptı. Bu grup 1965 yılında Durul Gence'nin Almanya'ya geçişi ile Erkut Taçkın ve Durul Gence 5'lisi adını aldı.

1966 yılında Türkiye'ye geri gelen topluluk, vokalde Erkut Taçkın, bateride Durul Gence, orgda Tanju Öğe, ritim gitarda Sepp Federauer, solo gitarda Fritz Lutz ve bas gitarda Heinz Escher'den oluşuyordu. Grup, Türkiye'ye geldikten sonra beat müziğinin sürükleyici lokomotif gruplarından biri oldu.1969 sonrasında ise Erkut Taçkın, kısa süreli gazino ve kulüp çalışmalarında bulundu. 1975 yılında yaptığı "Beyaz Ev" adlı şarkısı hala akıllardadır.