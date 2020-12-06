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  • Usta oyuncu Yıldız Kültür: Annemden çok dayak yedim bu yüzden
06 Aralık 2020 Pazar 12:51 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Yıldız Kültür: Annemden çok dayak yedim bu yüzden

Usta oyuncu Yıldız Kültür: Annemden çok dayak yedim bu yüzden

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Hülya Koçyiğit “Film Gibi Hayatlar” programında oyuncu Yıldız Kültür'ü konuk aldı. Usta isim Yıldız Kültür, programda sahne hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

TRT2’de ekrana gelen “Film Gibi Hayatlar” programında Hülya Koçyiğit, tiyatronun usta ismi Yıldız Kültür'ü ağırladı. Yıllardır sahnede olmasına rağmen hem tiyatro sahnesinde hem de kamera karşısında hala ilk günkü heyecanı yaşadığını ifade eden Yıldız Kültür, ‘Seyirciyle karşılaştıktan sonra bitiyor olay. Ama çıkana kadar hala elim ayağım titrer. Şu anda tiyatro yapmıyorum ama dizide veya filmde kamera bana döndüğü an. Şimdi seninleyken bile çok heyecanlıyım’’ dedi.

YIZDIZ KÜLTÜR: ANNEMDEN ÇOK DAYAK YEDİM

Kültür, tiyatroyla ilk tanışmasının opera izleyerek olduğunu söyledi: “Operayı izlerken ‘Büyüyünce ben de böyle olacağım’ diyordum. O günden itibaren sahnede olmak istedim. Evimizin bahçesinde annemin patiskadan diktiği perdelerle tüm mahallenin çocuklarını çağırıp oyunlar oynadım. Onlara roller verirdim. Annem gidip üç kuruş paraya patiska satın alırdı ben de onları kirletirdim.

Tiyatro sonrası onları dürüp dürüp dolabın altına koyardım. Annemden çok dayak yedim bu yüzden.” Kültür, babasının kardeşi ve kendisini küçük yaşta karşısına oturtup “Siz sanatçı olacaksınız” dediğini ve sanatı çok seven biri olduğunu da belirtti.

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