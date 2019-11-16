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  3. Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Yıldız Kenter'den korkutan bir haber geldi. Kenter'in, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor...

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:

İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.


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