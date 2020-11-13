Usta oyuncu Menderes Samancılar Zümrüdüanka kadrosuna dahil oldu

Menderes Samancılar, Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı 'Zümrüdüanka' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Show TV’de bir süre önce final yapan 'Güvercin' dizisinde rol alan Menderes Samancılar, Fox TV’de ekranlara gelen 'Zümrüdüanka' ile ekran yolculuğuna devam edecek.

Usta oyuncunun, diziye 19'uncu bölümden sonra 'Behram' karakteri ile katılacağı belirtildi. Samancılar’ın diziden ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Behram karakterinin hikayede nasıl yer alacağı ve hangi değişikliklerin yaşanacağı da merak konusu…

İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu’ndan sonra yapılan bu yeni karakter atağı, hikayeyi daha ilginç kılmak ve reytinglerin artışını sağlamak amacı da taşıyor.

ZÜMRÜDÜANKA 19. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.



