Usta oyuncu Devrim Parscan 83 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Devrim Parscan 83 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği belirtilen Devrim Parscan uzun yıllar şehir tiyatrolarında rol almış, çok sayıda sinema filmi ve televiyon dizisinde oynamıştı. Parscan ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.

DEVRİM PARSCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı.