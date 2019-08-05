Cengiz Sezici Adana'da toprağa verildi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, önceki sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için İstanbul’daki Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen törene, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sezici’nin cenazesi daha sonra memleketi Adana’ya gönderildi. Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bir tören daha düzenlendi. Törene, Sezici’nin yakınları, CHP Adana milletvekilleri Burhaneddin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Caner Cindoruk, Nur Sürer, Emre Karayel, Menderes Samancılar’ın da aralarında bulunduğu oyuncular ve kent protokolü katıldı.

Törende konuşan sanatçı Nur Sürer, sinemaya Menderes Samancılar ve ’Cengo’ dediği Cengiz Sezici ile başladığına değinerek, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderesle olduğu gibi Cengizle çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi neye küfür edeceğim? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Onu anacağız, eş zamanlı çiçekler bırakacağız. Güle güle Cengo" dedi. Oyuncu Menderes Samancılar ise Cengiz Sezici’nin asil bir Adanalı ve usta bir sanatçı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından sanatçı dostları ve vatandaşlar, Cengiz Sezici’yi, Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ayakta alkışladı.

Cengiz Sezici’nin ablası Olcay Sezici, kardeşinin tabutuna sarılıp ağladı. Sezici’nin yeğeni Burcun Altınöz de uzun süre gözyaşı döktü. Sezici’nin cenazesi daha sonra yakınları ve sanatçı dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına yüklendi. Sezici’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.