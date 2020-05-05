Uraz Kaygılaroğlu'nun resmi Hakan Altun'a benzeyince sosyal medya yıkıldı!
Sefirin Kızı dizisiyle son dönemin gözde oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu, kendisine hediye edilen kara kalem çalışmasını ünlü şarkıcı Hakan Altun'a benzetti. Kaygılaroğlu'nun bu benzetmesi görenleri gülümsetti.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na bir hayranı, kendi elleriyle çizdiği bir kara kalem çalışması hediye etti. Resim bir yandan Kaygılaroğlu’na, bir yandan da ünlü şarkıcı Hakan Altun’a benzeyince, yakışıklı aktör ‘Abi çizimi birlikte kullanabiliriz istersen’ diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi güldürdü…