Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,087
  • 7,6824
  • 386.826
  • 98208.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Uraz Kaygılaroğlu'nun resmi Hakan Altun'a benzeyince sosyal medya yıkıldı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun resmi Hakan Altun'a benzeyince sosyal medya yıkıldı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun resmi Hakan Altun'a benzeyince sosyal medya yıkıldı!

Sefirin Kızı dizisiyle son dönemin gözde oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu, kendisine hediye edilen kara kalem çalışmasını ünlü şarkıcı Hakan Altun'a benzetti. Kaygılaroğlu'nun bu benzetmesi görenleri gülümsetti.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na bir hayranı, kendi elleriyle çizdiği bir kara kalem çalışması hediye etti. Resim bir yandan Kaygılaroğlu’na, bir yandan da ünlü şarkıcı Hakan Altun’a benzeyince, yakışıklı aktör ‘Abi çizimi birlikte kullanabiliriz istersen’ diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi güldürdü…


Bakan Varank'tan solunum cihazı mesajı

Bakan Varank'tan solunum cihazı mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu belirtiler varsa dikkat! Vücuttaki artan tuz...

Sadece günde 2 fincan içmek o hastalığa iyi geliyor