Uraz Kaygılaroğlu'nun resmi Hakan Altun'a benzeyince sosyal medya yıkıldı!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’na bir hayranı, kendi elleriyle çizdiği bir kara kalem çalışması hediye etti. Resim bir yandan Kaygılaroğlu’na, bir yandan da ünlü şarkıcı Hakan Altun’a benzeyince, yakışıklı aktör ‘Abi çizimi birlikte kullanabiliriz istersen’ diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi güldürdü…